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Латвийская теннисистка Алена Остапенко, недавно сенсационно выигравшая открытый чемпионат Франции по теннису "Ролан Гаррос" сегодня, 10 июля, еще на одном турнире Большого шлема - Уимблдоне, обыграла четвертую ракетку турнира, украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 7:6 и вышла в четвертьфинал.

Это 11 победа Остапенко в матчах турниров "Grand Slam" подряд.

В четвертьфинале, который состоится во вторник, Алене предстоит сразиться либо с пятикратной чемпионкой Уимблдона Винус Уильямс, которая посеяна на турнире под 10-м номером, либо с хорваткой Аной Конюх (27-й номер).

Выход в четвертьфинал принес Остапенко 430 очков рейтинга WTA.

Напомним, как писал Mixnews, ровно месяц назад, 10 июня, латвийская теннисистка Алена Остапенко стала чемпионкой "Ролан Гаррос", выиграв свой первый титул на турнирах Большого шлема.