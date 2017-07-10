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За выход в полуфинал Уимблдона латвийская теннисистка, действующая победительница Открытого чемпионата Франции Алена Остапенко поспорит с бывшей первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах, с пятикратной чемпионкой Уимблдона Винус Уильямс.

Матч Остапенко-Уильямс состоится во вторник, 11 июля.

Сегодня американская теннисистка Винус Уильямс (10) вышла в четвертьфинал Уимблдона, в двух сетах обыграв представительницу Хорватии Ану Конюх (27) со счётом 6:3, 6:2.

В свою очередь, ранее Алена Остапенко в матче одной восьмой финала на турнире в Уимблдоне со счетом 6-3, 7-6 (8:6) обыграла украинку Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал Уимблдона. Это 11 победа Остапенко в матчах турниров "Grand Slam" подряд.

Выход в четвертьфинал принес Остапенко 430 очков рейтинга WTA.

Напомним, как писал Mixnews, ровно месяц назад, 10 июня, латвийская теннисистка Алена Остапенко стала чемпионкой "Ролан Гаррос", выиграв свой первый титул на турнирах Большого шлема.

Винус Уильямс — семикратная победительница серии турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. 37-летняя американка четырежды выигрывала золотые медали Олимпийских игр (трижды в паре с младшей сестрой Сереной).

Ранее Алена Остапенко высказывала надежду, что ей однажды удастся сыграть с Сереной Уильямс.

"Было бы здорово наблюдать за ее игрой, потому что она великая чемпионка. Она всегда была для меня кумиром, пока я росла. Я всегда буду смотреть ее матчи, потому что мне нравится ее манера игры. Она величайшая теннисистка. Возможно наши стили игры в чем-то похожи. Надеюсь, однажды я смогу с ней сыграть", - сказала 1 июля 2017 года Алена в интервью агентству Reuters.