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Латвийский сегмент Twitter комментирует победу теннисистки Алены Остапенко в 1/8 финила Уимблдонского турнира, а также предстоящий четвертьфинал, в котором латвийская спортсменка встретится с именитой американкой Винус Уильямс.

Победу Остапенко комментирует пользователь Занда.

"Остапенко так хороша, что ты даже не успеваешь въехать в матч, как она уже победила", - пишет она.

Ostapenko ir tik laba, ka tu pat īsti nepaspēj iebraukt tenisa mačā, kad viņa jau ir uzvarējusi. — Zanda (@Mojito41) 10 июля 2017 г.

Писатель и исполнительный директор Музея музыки Илгвар Имша отмечает выдержку Алены.

"Иметь восемь (!) матчболов и не сломаться на семи не выигранных могут немногие... Теперь будет еще интереснее", - пишет он.

Brīnumi no #Ostapenko. Dabūt 8(!) mačbumbas & nesalūzt uz 7 nevinētām spej tikai daži...Tagad būs vēl interesantāk. https://t.co/v6efircFvc — Ilgvars Imša (@IlgvarsImsa) 10 июля 2017 г.

Спортивный обозреватель Лаурис Лизбовскис напоминает о достижениях Винус Уильямс.

"Алене было три годика, когда Винус завоевала свой первый Большой шлем. Когда Алена начала ходить в школу, у Винус было уже шесть побед на турнирах Большого шлема", - пишет он.

Напомним, на выход в полуфинал Уимблдона действующая победительница Открытого чемпионата Франции Алена Остапенко поспорит с бывшей первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах, пятикратной чемпионкой Уимблдона Винус Уильямс.

Четвертьфинальный матч Остапенко-Уильямс состоится сегодня, 11 июля.