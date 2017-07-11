Twitter: Остапенко было три года, когда Уильямс завоевала первый "Большой шлем" (1)

фото

Спорт | 11 июля 2017 года, 10:16

Латвийский сегмент Twitter комментирует победу теннисистки Алены Остапенко в 1/8 финила Уимблдонского турнира, а также предстоящий четвертьфинал, в котором латвийская спортсменка встретится с именитой американкой Винус Уильямс.

Победу Остапенко комментирует пользователь Занда.

"Остапенко так хороша, что ты даже не успеваешь въехать в матч, как она уже победила", - пишет она.

Писатель и исполнительный директор Музея музыки Илгвар Имша отмечает выдержку Алены.

"Иметь восемь (!) матчболов и не сломаться на семи не выигранных могут немногие... Теперь будет еще интереснее", - пишет он.

Спортивный обозреватель Лаурис Лизбовскис напоминает о достижениях Винус Уильямс.

"Алене было три годика, когда Винус завоевала свой первый Большой шлем. Когда Алена начала ходить в школу, у Винус было уже шесть побед на турнирах Большого шлема", - пишет он.

фото

Напомним, на выход в полуфинал Уимблдона действующая победительница Открытого чемпионата Франции Алена Остапенко поспорит с бывшей первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах, пятикратной чемпионкой Уимблдона Винус Уильямс.

фото

Четвертьфинальный матч Остапенко-Уильямс состоится сегодня, 11 июля.

Комментарии 1
Aivars Plinta1 час назад
Сил, терпения и удачи ей. Пусть у неё все получится
Ответить