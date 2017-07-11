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Латвийская теннисистка Алена Остапенко поделилась впечатлениями после победы в четвертом круге Уимблдона над украинкой Элиной Свитолиной со счётом 6:3, 7:6 (8:6) и оценила свою следующую соперницу — американку Винус Уильямс, игра с которой началась в 16.20.

"В первых двух раундах турнира я не играла в свой лучший теннис и просто боролась. Но я чувствую, что с каждым матчем играю всё лучше. После "Ролан Гаррос" я стала ощущать больше давления, и каждый матч был непростым. Но я рада, что справилась с этим и вышла в четвертьфинал Уимблдона. Винус — прекрасная теннисистка, которая выиграла много турниров "Большого шлема". Я выйду на корт, постараюсь насладиться игрой и показать свой лучший теннис", — цитирует Остапенко официальный сайт тура.

Напомним, за выход в полуфинал Уимблдона Алена Остапенко спорит с бывшей первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах, с пятикратной чемпионкой Уимблдона Винус Уильямс.

Четвертьфинальный матч Остапенко-Уильямс проходит во вторник, 11 июля. Примечательно, что Алена родилась в том же году, когда ее следующая соперница дебютировала на Уимблдоне — 1997-м. Ранее спортсменки не встречались.