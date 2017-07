Спорт |

Латвийская теннисистка Алена Остапенко, недавно сенсационно выигравшая открытый чемпионат Франции по теннису "Ролан Гаррос" сегодня, 11 июля, еще на одном турнире Большого шлема - Уимблдоне, в упорной борьбе проиграла пятикратной чемпионке Уимблдона Винус Уильямс и не вышла в полуфинал.

Игра завершилась со счетом 6-3; 7-5.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. 37-летняя уроженка Линвуда, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, 8 раз подала навылет, сделала 4 двойные и 15 невынужденных ошибок, активно выиграла 13 розыгрышей и реализовала все 3 брейк-пойнта. В середине второй партии казалось, что Остапенко поймала кураж, но он сошел на нет. Алена заработала 20 виннеров при 18 собственных неточностях, а также совершила 1 брейк, пишет Championat.com.

Винус за выход в финал Уимблдона поспорит либо с румынкой Симоной Халеп, либо с британкой Йоханной Контой.

До этого Остапенко выиграла в 11 матчах турниров Grand Slam подряд.

Выход в четвертьфинал принес Остапенко 430 очков рейтинга WTA, что позволило ей подняться в рейтинге на 12-е место.

Остапенко стала второй латвийской теннисисткой, сумевшей выйти в четвертьфинал Уимблдона. В 1994 году это удалось Ларисе Нейланде.

За выход в полуфинал Уимблдона латвийская теннисистка, действующая победительница Открытого чемпионата Франции Алена Остапенко спорила с бывшей первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах, с пятикратной чемпионкой Уимблдона Винус Уильямс.

Примечательно, что Алена родилась в том же году, когда ее соперница дебютировала на Уимблдоне — 1997-м. Ранее спортсменки не встречались.

Jelena Ostapenko was born 11 days after Venus Williams made her major debut.



Today, they play at Wimbledon, LIVE on ESPN and the ESPN App. pic.twitter.com/uXPfwnmium