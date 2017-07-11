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Латвийская теннисистка Алена Остапенко, недавно сенсационно выигравшая открытый чемпионат Франции по теннису "Ролан Гаррос" сегодня, 11 июля, еще на одном турнире Большого шлема - Уимблдоне, в упорной борьбе проиграла пятикратной чемпионке Уимблдона Винус Уильямс и не вышла в полуфинал.

Игра завершилась со счетом 6-3; 7-5.

Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. 37-летняя уроженка Линвуда, занимающая 11-е место в рейтинге WТА, 8 раз подала навылет, сделала 4 двойные и 15 невынужденных ошибок, активно выиграла 13 розыгрышей и реализовала все 3 брейк-пойнта. В середине второй партии казалось, что Остапенко поймала кураж, но он сошел на нет. Алена заработала 20 виннеров при 18 собственных неточностях, а также совершила 1 брейк, пишет Championat.com.

Винус за выход в финал Уимблдона поспорит либо с румынкой Симоной Халеп, либо с британкой Йоханной Контой.

До этого Остапенко выиграла в 11 матчах турниров Grand Slam подряд.

Выход в четвертьфинал принес Остапенко 430 очков рейтинга WTA, что позволило ей подняться в рейтинге на 12-е место.

Остапенко стала второй латвийской теннисисткой, сумевшей выйти в четвертьфинал Уимблдона. В 1994 году это удалось Ларисе Нейланде.

За выход в полуфинал Уимблдона латвийская теннисистка, действующая победительница Открытого чемпионата Франции Алена Остапенко спорила с бывшей первой ракеткой мира в одиночном и парном разрядах, с пятикратной чемпионкой Уимблдона Винус Уильямс.

Примечательно, что Алена родилась в том же году, когда ее соперница дебютировала на Уимблдоне — 1997-м. Ранее спортсменки не встречались.

Jelena Ostapenko was born 11 days after Venus Williams made her major debut.



Today, they play at Wimbledon, LIVE on ESPN and the ESPN App. pic.twitter.com/uXPfwnmium — ESPN (@espn) 11 июля 2017 г.

В понедельник, 10 июля американская теннисистка Винус Уильямс (10) вышла в четвертьфинал Уимблдона, в двух сетах обыграв представительницу Хорватии Ану Конюх (27) со счетом 6:3, 6:2.

В свою очередь, ранее Алена Остапенко в матче одной восьмой финала на турнире в Уимблдоне со счетом 6-3, 7-6 (8:6) обыграла украинку Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал Уимблдона.

Выход в четвертьфинал принес Остапенко 430 очков рейтинга WTA.

Напомним, как писал Mixnews, ровно месяц назад, 10 июня, латвийская теннисистка Алена Остапенко стала чемпионкой "Ролан Гаррос", выиграв свой первый титул на турнирах Большого шлема.

Винус Уильямс — семикратная победительница серии турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. 37-летняя американка четырежды выигрывала золотые медали Олимпийских игр (трижды в паре с младшей сестрой Сереной).

Ранее Алена Остапенко высказывала надежду, что ей однажды удастся сыграть с Сереной Уильямс.

"Было бы здорово наблюдать за ее игрой, потому что она великая чемпионка. Она всегда была для меня кумиром, пока я росла. Я всегда буду смотреть ее матчи, потому что мне нравится ее манера игры. Она величайшая теннисистка. Возможно наши стили игры в чем-то похожи. Надеюсь, однажды я смогу с ней сыграть", - сказала 1 июля 2017 года Алена в интервью агентству Reuters.