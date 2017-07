Спорт |

Латвийский хоккеист, голкипер Кристрерс Гудлевскис, подписал контракт с командой НХЛ New York Islanders. Контракт подписан сроком на один год. Ранее он лишь один раз выступал в НХЛ - за Tampa Bay Lightning.

#Isles Transaction: Kristers Gudlevskis has agreed to terms on a one-year, two-way deal. Details: https://t.co/kUHWsGYvcb pic.twitter.com/sy9um1K9dH