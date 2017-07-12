Гудлевскис подписал контракт с «Айлендерсами»

фото

Спорт | 12 июля 2017 года, 07:59

Латвийский хоккеист, голкипер Кристрерс Гудлевскис, подписал контракт с командой НХЛ New York Islanders. Контракт подписан сроком на один год. Ранее он лишь один раз выступал в НХЛ - за Tampa Bay Lightning.

Карьера латвийского вратаря в Северной Америке началась с Американской хоккейной лиги (АХЛ), которая является последней ступенькой перед Национальной хоккейной лигой (НХЛ).

В сезоне 2016/2017 Гудлевскис выступал за клуб Syracuse Crunch (АХЛ), который является фарм-клубом «Тампы» (НХЛ). За «Сиракьюз» в АХЛ он провел 37 матчей, после чего один матч он защищал ворота «Тампы».

Если в АХЛ Гудлевскис зарабатывал 200 тысяч долларов в год, то теперь его годовой заработок составит 650 тысяч долларов.

Кристеру Гудлевскису 24 года.

Комментарии