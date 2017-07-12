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Латвийский хоккеист, голкипер Кристрерс Гудлевскис, подписал контракт с командой НХЛ New York Islanders. Контракт подписан сроком на один год. Ранее он лишь один раз выступал в НХЛ - за Tampa Bay Lightning.

#Isles Transaction: Kristers Gudlevskis has agreed to terms on a one-year, two-way deal. Details: https://t.co/kUHWsGYvcb pic.twitter.com/sy9um1K9dH — New York Islanders (@NYIslanders) July 11, 2017

Карьера латвийского вратаря в Северной Америке началась с Американской хоккейной лиги (АХЛ), которая является последней ступенькой перед Национальной хоккейной лигой (НХЛ).

В сезоне 2016/2017 Гудлевскис выступал за клуб Syracuse Crunch (АХЛ), который является фарм-клубом «Тампы» (НХЛ). За «Сиракьюз» в АХЛ он провел 37 матчей, после чего один матч он защищал ворота «Тампы».

Если в АХЛ Гудлевскис зарабатывал 200 тысяч долларов в год, то теперь его годовой заработок составит 650 тысяч долларов.

Кристеру Гудлевскису 24 года.