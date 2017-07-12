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18 июля в 18.00 в Риге, в Доме Черноголовых, состоится жеребьевка групп участников финала главного события Европы в пляжном волейболе – чемпионата Европы CEV 2017.

Жеребьевка определит распределение пар самых сильных европейских игроков в пляжный волейбол. В середине августа в Юрмале 32 сильнейшие женские и 32 мужские пары начнут борьбу за звания чемпионов Европы.

Жеребьевку будут проводить вице-президенты Европейской конфедерации волейбола (CEV) Марис Пекалис и Любор Халанда, координатор по пляжному волейболу Джордж Гагалис, с участием президента Латвийской федерации волейбола Атиса Сауснитиса и директора турнира Айнарса Дакши.

Прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на LMT Straume, LMT Facebook LIVE и BeachVolley Facebook LIVE.

Подача заявок на участие в финале чемпионата Европы по пляжному волейболу CEV 2017 продлится до 17 июля. Среди мужчин уже заявили о своем участии ведущие латвийские дуэты пляжных волейболистов – Александр Самойлов/Янис Шмединьш, Мартиньш Плявиньш/Харалдс Регжа, Рихардс Финстерс/Эдгарс Точс и Александр Соловей/Томс Шмединьш.

Участвовать в финале будут также самые сильные мужские дуэты из Польши – Бартош Лосяк/Петр Кантор, Гжегож Фиялек/Михал Брыль, Мариуш Прудель/Кашпер Куявяк, Якуб Шаланкевич/Мацей Рудоль. Испанию представят Пабло Эррера Аллепус/Адриан Гавира Кольядо, Нидерланды – Александр Брауэр/Роберт Меувсен, а Италию – Паоло Николаи/Даниэле Лупо и Алекс Рангиери/Адриан Игнасио Карамбула Раурих.

Выступят также волейболисты из Австрии, Швейцарии, Германии, Бельгии, Англии, Чехии, Словакии, Сербии, Франции, Финляндии, Швеции, Израиля, Турции, Украины, России, Белоруссии, Литвы и Эстонии.

Среди женщин заявки подали чемпионки Европы U22 2016 года Тина Лаура Граудиня/Анастасия Кравченок из Латвии; немки – Шанталь Лаборё/Юлия Зуде, Лаура Людвиг/Кира Валькенхорст, Виктория Бинек/Изабель Шнайдер, Карла Боргер/Маргарета Коцух, Надя Гленцке/Юлия Гросснер, Ким Беренс/Анни Шумахер; швейцарки – Нина Бечарт/Таня Хюберли, Иоана Хайдрих/Анук Верже-Депре; чешки – Кристина Колоцова/Михала Квапилова, а также сильнейшие пляжные волейболистки из Австрии, Бельгии, России, Белоруссии, Хорватии, Дании, Швеции, Англии, Испании, Франции, Греции, Италии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Шотландии, Сербии, Словакии, Швеции, Украины.

Билеты можно приобрести на сайте www.bezrindas.lv. Плата за посещение игр на выбывание (в пятницу, 18 августа) – 10 EUR, на 1/8, четвертьфиналы и полуфиналы (в субботу, 19 августа) – 15 EUR, а на воскресные игры (20 августа), когда состоятся главные битвы за звания чемпионов Европы, – 20 EUR.

Вход на игры турнира в среду и в четверг – бесплатный.