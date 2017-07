Спорт |

Болельщики выразили восхищение обводящим ударом швейцарского теннисиста Роджера Федерера в четвертьфинале Уимблдона с канадцем Милошем Раоничем. Видео опубликовано на странице австралийского фаната по имени Адам Джозеф в Twitter.

«Я по-прежнему не понимаю, как Роджер Федерер выполнил этот форхэнд. Точно в середину чертовой линии. Магия», — написал болельщик.

В комментариях пользователи сети называют 35-летнего швейцарца волшебником и зверем.

I still don't understand how Roger Federer hit this forehand. RIGHT ON THE MIDDLE OF THE DAMN LINE. Pure magic. pic.twitter.com/sA69aszxVR