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Медиа-концерн MTG TV Latvia отстранил ведущего передачи «Хоккейная студия» спортивного журналиста Арманда Пуче от комментирования игр хоккейного клуба «Динамо Рига».

В интервью агентству LETA Пуче пояснил, что руководство MTG TV Latvia приняло решение после получения письма из офиса Континентальной хоккейной Лиги (КХЛ) о необходимости прервать сотрудничество с Пуче.

В ультиматуме сказано: Пуче не должен комментировать матчи КХЛ, в противном случае Континентальная хоккейная лига не позволит транслировать MTG TV Latvia игры.

Что же случилось? Комментатор считает, что всему причиной – его публичные высказывания о политизированности КХЛ и о его влиянии на «Динамо Рига». Пуче утверждает, что руководство хоккейного клуба уже давало намеки, что это не сойдет ему с рук, и теперь нашло возможность с ним рассчитаться.

При этом Пуче отмечает, что никогда не использовал передачу «Хоккейная студия» для высказывания своей политической позиции. А решение руководство MTG TV Latvia просто показывает образ человеческого мышления.

Решение же об отстранении Пуче от эфиров с игр «Динамо Рига» совпало с его желанием по состоянию здоровья приостановить работу.

Представители MTG TV Latvia заявили, что комментариев по поводу отстранения Арманда Пуче не будет.