Выбранный в НБА центровой не поможет сборной Латвии на Евробаскете
Спорт | 14 июля 2017 года, 16:48
Латвийский баскетболист Анжей Пасечник, выбранный в июне этого года на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 25-м номером, не выступит за сборную Латвии на предстоящем Евробаскете. Об этом сам спортсмен сообщил в Instagram.
"Иногда чтобы сделать два шага вперед надо отступить на шаг назад. В этом году я буду одним из болельщиков сборной Латвии, став шестым игроком в ее рядах. Верю, что у нас впереди еще много больших побед", — написал Пасечник.
21-летнего Пасечника в июне задрафтовала "Филадельфия 76", но позже стало известно, что ближайший сезон центровой вновь проведет в Европе, он останется в испанском клубе "Гран-Канария", где уже провел два года.