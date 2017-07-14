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Латвийский баскетболист Анжей Пасечник, выбранный в июне этого года на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 25-м номером, не выступит за сборную Латвии на предстоящем Евробаскете. Об этом сам спортсмен сообщил в Instagram.

"Иногда чтобы сделать два шага вперед надо отступить на шаг назад. В этом году я буду одним из болельщиков сборной Латвии, став шестым игроком в ее рядах. Верю, что у нас впереди еще много больших побед", — написал Пасечник.

Dažreiz, lai spertu divus soļus uz priekšu ir jāpaiet vienu atpakaļ... Latvija, šogad es būšu viens no Latvijas izlases līdzjūtējiem papildinot 6. spēlētāja rindas. Apsolu, ka mums priekšā ir daudz lielas uzvaras! #trīszvaigznes A post shared by Anžejs Pasečņiks (@anzejspasecniks) on Jul 14, 2017 at 2:17am PDT

21-летнего Пасечника в июне задрафтовала "Филадельфия 76", но позже стало известно, что ближайший сезон центровой вновь проведет в Европе, он останется в испанском клубе "Гран-Канария", где уже провел два года.