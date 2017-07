No sé ni cómo empezar. No tengo ni una palabra. El momento es duro y a la vez bonito. Tengo en la cabeza tantos momentos bonitos en este club. Tantos grandes momentos con la camiseta de las 13 barras, que me da mucha pena no poder verte jugar más con el equipo de mis amores, y me da mucha mas pena que la etapa haya terminado de esta forma, con tantos insultos y tantas barbaridades. Pero la vez, veo que empieza una etapa nueva, en la que vas a tener que luchar mucho y en la que te voy a acompañar exactamente igual que te he acompañado en cada momento hasta ahora. Mis enhorabuenas por fichar con uno de los mejores equipos del mundo. Y es que vas a conseguir todo lo que te propongas, porque eres un luchador que siempre caminará de la mano del talento. Quería agradecerte también todo lo que has hecho por nosotros, por los que te apoyamos. Tanto tú, como tu hermana, @salomeceballos7 que se ha convertido en una amiga prácticamente por todo lo que ha hecho por mí y el resto de tu familia que siempre han estado ahí dando apoyo a este club de fans. Y por último, simplemente, los que insultan son gilipollas, pasa de ellos. Toda mi fuerza y todas mis enhorabuenas. A por este nuevo reto! @danifuli10

