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Латвийская паралимпийка Диана Дадзите завоевала золотую медаль в толкании ядра на проходящем в Лондоне чемпионате мира по легкой атлетике. Об этом сообщает Skaties.lv.

Дадзите в медицинской группе F55 по результатам самой успешной – пятой – попытки толкнула ядро на 8,01 метра, что на 24 см дальше, чем у серебряной медалистки, представительницы Колумбии.

Дадзите также будет стартовать в метании копья и диска. Среди представляющих Латвию спортсменов — Ингрида Приеде и Айгар Апинис (метание диска), Дмитрий Силовс (метание диска и копья), а также Эдгар Бергс (толкание ядра).

Напомним, на прошедших в прошлом году Паралимпийских играх в Рио латвийские атлеты завоевали четыре медали - Айгар Апинис стал сильнейшим в метании диска, завоевав свою четвертую золотую медаль, Диана Дадзите одержала победу в метании копья, а затем завоевала бронзовую медаль в метании диска. В свою очередь Эдгар Бергс завоевал "бронзу" в толкании ядра.