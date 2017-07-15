Спорт |

Квалификация Гран-при Великобритании — десятого этапа чемпионата мира «Формулы-1» — завершилась победой пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона. Британец на 547 тысячных секунды опередил финна Кими Райкконена из Ferrari, установив новый рекорд трассы в Сильверстоуне (1.26,600).

Хэмилтон победил в квалификации на домашнем этапе в третий раз подряд. По количеству поулов на Гран-при Великобритании (5) он догнал своего соотечественника двукратного чемпиона мира Джима Кларка. Пилот Mercedes выиграл шестую квалификацию в сезоне и 67-ю в карьере. По этому показателю он уступает только немцу Михаэлю Шамахеру (68).

Третье место в квалификации Гран-при Австрии занял четырехкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель на Ferrari. Со второй линии стартового поля в воскресенье вместе с ним стартует голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Четвертое место занял финн Валттери Боттас из Mercedes, но в связи со внеплановой заменой коробки передач он будет наказан потерей пяти позиций и стартует лишь девятым.

С третьей линии в гонку уйдут немец Нико Хюлкенберг на Renault и мексиканский пилот Force India Серхио Перес. Россиянин Даниил Квят на Toro Rosso занял 12-е место, в восьмой раз подряд не попав в заключительный сегмент квалификации.

В личном зачете после девяти этапов чемпионата мира Феттель опережает Хэмилтона на 20 очков (171 против 151). Тройку лидеров со 136 баллами замыкает Боттас, выигравший в нынешнем сезоне два Гран-при — в России и Австрии. На четвертом месте Риккардо (107 очков), на пятом — Райкконен (83). Квят с 4 баллами — на 16-й строчке.