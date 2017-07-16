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Швейцарский теннисист Роджер Федерер в восьмой раз в карьере выиграл Уимблдонский турнир.

В финальном матче, который продолжался 1 час 41 минуту, третья ракетка турнира обыграл хорвата Марина Чилича (7-й номер посева) со счетом 6:3, 6:1, 6:4. При этом по ходу турнира он не проиграл ни одного сета.

Хорватский теннисист Марин Чилич

После победы Федерер заявил, что после того как пропустил половину прошлого сезона из-за проблем со здоровьем, не был уверен в том, что когда-либо еще сыграет в финале Уимблдона.

"Однако я продолжал верить и мечтать, что могу вернуться. Сегодня я выиграл Уимблдон в восьмой раз. Это фантастика, если вы верите, то можете многого добиться в своей жизни", — сказал он.

Эта победа сделала Федерера рекордсменом Уимблдона — он обошел Пита Сампраса, с которым ранее делил первое место по числу побед на турнире.