Федерер выиграл Уимблдон в рекордный восьмой раз (1)

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Спорт | 16 июля 2017 года, 19:45

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в восьмой раз в карьере выиграл Уимблдонский турнир.

В финальном матче, который продолжался 1 час 41 минуту, третья ракетка турнира обыграл хорвата Марина Чилича (7-й номер посева) со счетом 6:3, 6:1, 6:4. При этом по ходу турнира он не проиграл ни одного сета.

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Хорватский теннисист Марин Чилич

После победы Федерер заявил, что после того как пропустил половину прошлого сезона из-за проблем со здоровьем, не был уверен в том, что когда-либо еще сыграет в финале Уимблдона.

"Однако я продолжал верить и мечтать, что могу вернуться. Сегодня я выиграл Уимблдон в восьмой раз. Это фантастика, если вы верите, то можете многого добиться в своей жизни", — сказал он.

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Эта победа сделала Федерера рекордсменом Уимблдона — он обошел Пита Сампраса, с которым ранее делил первое место по числу побед на турнире.

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Источник: РИА Новости
Комментарии 1
Al2 часа назад
Молодец!
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