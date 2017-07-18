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Вчера сборная Латвии по баскетболу в составе 14 игроков провела первую тренировку в преддверии ожидающегося в сентябре чемпионата Европы. На тренировке не хватало многих игроков, однако присутствовала главная звезда - Кристап Порзиньгис, пишет Skaties.lv.

Как отмечают журналисты, для именитого латвийца в рижском Олимпийском спортивном центре был оборудован специальный душ. Во время пресс-конференции Порзиньгис рассказал, что уже успел его опробовать.

Чемпионат Европы пройдет с 31 августа до 17 сентября, групповой турнир сборная Латвии проведет в Стумбуле.