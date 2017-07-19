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18 июля в Риге, в Доме Черноголовых состоялась жеребьевка групп участников чемпионата Европы по пляжному волейболу, который в августе этого года пройдет в Юрмале.

По результатам жеребьевки, ведущий латвийский и мировой дуэт Александр Самойлов/Янис Шмединьш встретятся с парами из Швейцарии, Германии и Турции. Латвийцы, ставшие чемпионами Европы в 2015 году, начнут турнир в группе D.

Другой латвийский дуэт – Мартиньш Плявиньш/Харальд Регжа в группе А сыграют с волейболистами из Польши, Италии и Украины.

Рихард Финстер и Эдгар Точс стартуют в группе G, их соперниками будут чемпионы Европы 2013 года испанцы Пабло Эррера и Адриан Гавира, а также норвежская и австрийская пары.

Наконец, Том Шмединьш и Александр Соловьев сыграют в группе F с бронзовыми призерами Олимпиады в Рио и чемпионами мира 2013 года Александром Бройвером и Робертом Меувзеном из Нидерландов, а также с бельгийцами и австрийцами.

На чемпионате Европы выступят по четыре дуэта не только из Латвии, но и из Австрии, Германии и Польши, по два из Италии, России и Норвегии, всего – представители 17 стран.

У женщин из четырех латвийских пар выше всего были расположены Тина Граудиня и Анастасия Кравченок, которые на правах хозяев турнира попали в первую корзину. Им был присвоен восьмой номер, таким образом в группе Н они сыграют с дуэтами из Германии, Польши и Австрии. В прошлом году Граудиня и Кравченок стали чемпионками Европы в молодежном первенстве U-22, однако в этом году лишились этого звания.

В группе D сыграют Марта Озолиня и Алисе Леце, они встретятся с волейболистками из Швейцарии, Австрии и Литвы. Агнесе Цайца и Илзе Лиепиньлауска померятся силами с россиянками, чешками и норвежками. Между тем, в группе F дуэт Анце Олте/Инесе Юрсоне сыграет с парами из Германии, Украины и России.

У Латвии, Германии и России будет по четыре женских дуэта.

Как в интервью радио Baltkom отметил президент Латвийской федерации волейбола Атис Сауснитис, вне зависимости от результатов жеребьевки латвийские пары будут бороться до конца.

«Мяч всегда круглый, а пляжный волейбол – достаточно непредсказуемая игра. Будем стараться, я думаю, что лучшим станет тот, кто думает не о жеребьевке, а о победе. Однажды мы уже становились чемпионами Европы, теперь постараемся сделать это дома», - сказал Сауснитис.

Он также выразил надежду, что в августе в Латвии будет благоприятная погода для пляжного волейбола.

«Самая плохая погода уже позади, а самое лучшее – впереди. Думаю, в августе будет лучше», - сказал Сауснитис.

Вице-мэр Юрмалы Рита Спроге рассказала радио Baltkom, что курортный город готов к проведению чемпионата Европы.

«Юрмала готова, мы уже делали подобные турниры поменьше. Если говорить о том, что этот турнир даст Юрмале – многие узнают, где мы находимся. Чемпионат Европы – это не предел, мы готовы идти дальше. Организация турнира стоила около 300 тысяч евро, но не в деньгах дело. К нам приедут спортсмены, тренеры, врачи, болельщики – все это дает городу и предпринимателями большое преимущества. Я знаю, что гостиницы уже сейчас наполнены, мест нет», - сказала Спроге.

В свою очередь вице-президент Европейской конфедерации волейбола Любор Халанд отметил красоту Дома Черноголовых, в котором проходила жеребьевка, а также похвалил латвийских организаторов.

«Это была фантастическая жеребьевка, латвийская федерация организовала все блестяще. Никогда еще жеребьевка не происходила так масштабно, в таком замечательном здании. Все было подготовлено вовремя, люди очень приветливы, искренне поздравляю Латвию с этим событием. Уверен, турнир в Юрмале пройдет успешно», - сказал Халанд.

В жеребьевке также приняли участие министр обороны Раймонд Бергманис, генеральный секретарь Латвийского олимпийского комитета Жорж Тикмерс, мэр Елгавы Андрис Равиньш и другие.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдет в Юрмале с 16 по 20 августа.