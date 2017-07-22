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Латвийская спортсменка Диана Дадзите в пятницу завоевала первое место по метанию диска на паралимпийском чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Это уже третья золотая медаль Дианы: она победила также в метании копья и толкании ядра.

В состязаниях спортсменок медицинских групп F54 и F55 Дадзите в своей лучшей попытке метнyла диск на 23,18 метра, yстановив свой новый личный рекорд. Знаменательно, что никто из соперниц не смог перебить даже самый слабый ее резyльтат, 21,89 метра (всего давалось по 6 попыток).

На втором месте с броском на 21,30 м – колyмбийская спортсменка Эрика Мария Кастано-Саласара, на третьем с результатом 19,25 м – китаянка Янь Ли Вань.

На прошлогодних Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро Дадзите выиграла "золото" в метании копья и бронзового диска.

На лондонском же чемпионате она в предыдущие дни уже стала первой в двух дисциплинах – толкании ядра и метании копья. Из латвийской команды чемпионом в метании копья стал Дмитрий Силов, а титулованный паралимпиец Айгар Апинис завоевал "серебро" в метании диска. У Эдгара Берга – 4-е место в толкании ядра, Ингрида Приеде – 7-я в метании диска в медгруппах F37 и F38. В воскресенье она выступит в толкании ядра.

В августе на Лондонском олимпийском стадионе пройдет и традиционный чемпионат мира по легкой атлетике.