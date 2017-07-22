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Латвийский спортсмен, стрелок Лаурис Страутманис в субботу в Азербайджане завоевал бронзовую медаль в финале чемпионата Европы по стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров.

Страутманис набрал 208,7 очка. Чемпионом (230,5 очка) стал украинец Павел Коростылев. Второе место занял серб Дамир Микеч.

В 2014 году Страутманис завоевал третье место на мировом первенстве по стрельбе среди юниоров. Через год в этой же возрастной группе он стал серебряным призером.