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Лучший латвийский боксер Майрис Бриедис проведет 30 сентября в "Арене Рига" бой против кубинца Майка Переса. Это будет четвертьфинал Всемирной боксерской серии.

По словам представителя Бриедиса, Раймонда Зепса, организаторы выбрали Ригу для этого боя, поскольку высоко оценили фанатизм латвийских болельщиков.

В рамках этого уникального турнира восемь боксеров первого тяжелого веса будут в формате плей-офф бороться не только за приз имени легендарного Мохаммеда Али, но и за чемпионские пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), а также Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Две недели назад в Монте-Карло были определены все участники четвертьфиналов. Чемпион мира по версии WBC Майрис Бриедис получил третий номер и выбрал себе в противники Майка Переса.

Первый номер у обладателя чемпионского пояса по версии WBO и чемпиону Олимпийских игр в Лондоне Олександру Усику (Украина). Он проведет бой против немца Марио Хука, который весной этого года проиграл Майрису Бриедису бой за чемпионский титул по версии WBC.

Вторым номером посеян чемпион по версии IBF Мурат Гассиев из России, которому предстоит встретиться с бывшим чемпоином по версиям IBF/WBC поляком Кшиштофом Володарчиком.

В свою очередь четвертым является кубинец Юниер Дортикос, которому достался в противники россиянин Дмитрий Кудряшов. К слову, Кудряшов является обязательным претендентом на чемпионский пояс версии WBC, который сейчас находится в руках у Майриса Бриедиса.

Майку Пересу, который в Риге встретится с Майрисом Бриедисом, сейчас 31 год. В его профессиональном досье 25 боев, 22 из которых он выиграл (14 нокаутом), два боя проиграл и один поединок закончился без победителя. Перес в 2004 году стал чемпионом мира среди юниоров.

Ранее Перес выступал в супертяжелом весе. В 2015 году он провел поединок против россиянина Алесандра Поветкина за серебряный пояс по версии WBC, однако проиграл.

Предыдущий бой Переса состоялся в июне. Ему понадобилось полминуты, чтобы нокаутировать словака Виктора Бишчака.

32-летний Майрис Бриедис на профессиональном ринге провел 22 боя? все из них выиграл (18 нокаутом). Его предыдущий бой прошел 1 апреля в немецком Дортмунде против местного фаворита Марио Хука. После 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу и чемпионский пояс в первом тяжелом весе латвийцу.

Майрис Бриедис является первым латвийским боксером, добившимся таких высот в профессиональном боксе.

Стоит отметить, что Всемирный боксерский совет пообещал победителю Всемирной боксерской серии "Бриллиантовый пояс", которым до сих пор обладали легендарные боксеры филлипинец Мэнни Пакьяо и американец Флойд Мэйуезер.