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Латвийский стрелок Лаурис Страутманис, ставший бронзовым призером чемпионата Европы по стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров, может претендовать на денежную награду в размере до 5122 евро.

Как пояснили в Министерстве образования и науки (МОН), согласно правилам о порядке присвоения денежных премий за выдающиеся спортивные достижения и о размере премий, Страутманис может претендовать на денежную награду в размере до 5122 евро, а его тренеры и обслуживающий персонал - до 2561 евро.

Спортивная федерация должна подать в МОН заявку на присвоение денежных наград. В ноябре текущего года эти заявки вместе с заявками других спортивных федераций будут рассмотрены в Латвийском национальном совете по спорту, затем предложения совета будут поданы на рассмотрение в Кабинете министров, который и установит размер денежных премий.

Планируется, что с 1 января 2018 года вступят в силу новые правила Кабинета министров.

Как писал Mixnews, 22 июля Страутманис завоевал бронзовую медаль в финале чемпионата Европы по стрельбе на дистанции 50 метров, который проходил в Азербайджане.