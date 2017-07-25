Стрелок Страутманис за бронзу на ЧЕ может получить 5122 евро
Латвийский стрелок Лаурис Страутманис, ставший бронзовым призером чемпионата Европы по стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров, может претендовать на денежную награду в размере до 5122 евро.
Как пояснили в Министерстве образования и науки (МОН), согласно правилам о порядке присвоения денежных премий за выдающиеся спортивные достижения и о размере премий, Страутманис может претендовать на денежную награду в размере до 5122 евро, а его тренеры и обслуживающий персонал - до 2561 евро.
Спортивная федерация должна подать в МОН заявку на присвоение денежных наград. В ноябре текущего года эти заявки вместе с заявками других спортивных федераций будут рассмотрены в Латвийском национальном совете по спорту, затем предложения совета будут поданы на рассмотрение в Кабинете министров, который и установит размер денежных премий.
Планируется, что с 1 января 2018 года вступят в силу новые правила Кабинета министров.
Как писал Mixnews, 22 июля Страутманис завоевал бронзовую медаль в финале чемпионата Европы по стрельбе на дистанции 50 метров, который проходил в Азербайджане.