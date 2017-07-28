Латвийский футбол оштрафован за "обнимашки" с Роналду (16)

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Спорт | 28 июля 2017 года, 10:09

Международная ферерация футбола (FIFA) приняла решение оштрафовать Латвийскую федерацию футбола за нарушения в ходе квалификационного матча чемпионата мира 2018 года между сборными Латвии и Португалии 9 июня 2017 года.

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Матч состоялся в Риге на стадионе "Сконто" 9 июня, и сборная Латвии уступила Португалии со счетом 0:3. Большой резонанс получило окончание матча, когда сначала на поле, чтобы обнять звезду португальской сборной Криштиану Роналду, выбежал мальчик, а затем и еще несколько детей.

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Кроме того, представители FIFA зафиксировали, что некоторые зрители смотрели матч с крыши стадиона.

Размер штрафа - 11 тысяч швейцарских франков (9777 евро по нынешнему курсу). Ранее сообщалось, что штраф за подобные нарушения может составить десятки тысяч евро.

Как уже писал Mixnews ЛФФ попытается взыскать штраф с родителей. Об этом сообщил представитель федерации Максим Распопов.

"Мы уже написали письмо в полицию, чтобы она дала оценку нарушениям в соответствии с нормативными актами Латвии, особенно учитывая тот факт, что родители позже в социальных сетях позиционировали поступок детей как некое достижение", - сказал Распопов.

В полиции на родителей детей заведены административные дела.

"В Европе бывали случаи, когда штраф взыскивался с тех, кто выбежал на поле. Этого же постараемся добиться и мы", - сказал Распопов, добавив, что от детей ответственности требовать нельзя, но можно от их родителей, так как камеры видеонаблюдения зафиксировали, что родители помогли детям перебраться через ограждения.

Комментарии 16
Виктор Герасимов54 минуты назад
Ужас а вы не хотите оштрафовать тех кто занимался обеспечением охраны а не детишек т.е их родителей.
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Galina Ivanova45 минут назад
vot iz za naruwenija bezopastnosti pustj i wtrafujut(xotja ja iz za etogo tozhe protiv)no roditelej protiv,ne dumaju chto oni znali o takom zakone,i rebenok estj rebenok,a eto ego mozhet samaja boljwaja mechta
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Jekaterina Trifonova1 час назад
А никак ни за то,что ребёнок дотронулся до футболиста
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