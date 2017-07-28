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Международная ферерация футбола (FIFA) приняла решение оштрафовать Латвийскую федерацию футбола за нарушения в ходе квалификационного матча чемпионата мира 2018 года между сборными Латвии и Португалии 9 июня 2017 года.

Матч состоялся в Риге на стадионе "Сконто" 9 июня, и сборная Латвии уступила Португалии со счетом 0:3. Большой резонанс получило окончание матча, когда сначала на поле, чтобы обнять звезду португальской сборной Криштиану Роналду, выбежал мальчик, а затем и еще несколько детей.

Кроме того, представители FIFA зафиксировали, что некоторые зрители смотрели матч с крыши стадиона.

Размер штрафа - 11 тысяч швейцарских франков (9777 евро по нынешнему курсу). Ранее сообщалось, что штраф за подобные нарушения может составить десятки тысяч евро.

Как уже писал Mixnews ЛФФ попытается взыскать штраф с родителей. Об этом сообщил представитель федерации Максим Распопов.

"Мы уже написали письмо в полицию, чтобы она дала оценку нарушениям в соответствии с нормативными актами Латвии, особенно учитывая тот факт, что родители позже в социальных сетях позиционировали поступок детей как некое достижение", - сказал Распопов.

В полиции на родителей детей заведены административные дела.

"В Европе бывали случаи, когда штраф взыскивался с тех, кто выбежал на поле. Этого же постараемся добиться и мы", - сказал Распопов, добавив, что от детей ответственности требовать нельзя, но можно от их родителей, так как камеры видеонаблюдения зафиксировали, что родители помогли детям перебраться через ограждения.