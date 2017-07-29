"Динамо" под руководством Озолиньша терпит третье поражение подряд (2)
Спорт | 29 июля 2017 года, 17:39
На предсезонном хоккейном турнире в Минске рижское "Динамо" в матче за 5-е место уступило минским одноклубникам со счетом 0:4, сообщает Чемпионат.com.
Шайбы в команде хозяев турнира забросили Шарангович, Карабань, Лисовец и Аброжейчик.
В серии послематчевых буллитов рижане оказались точнее – 2:0. Точные удары по воротам нанесли Эдгар Кулда и Эмилс Гегерис.
Латвийский клуб на Кубке Минска-2017 проиграл все три матча и оказался в итоге последним.
Для Сандиса Озолиньша турнир в Минске стал дебютом в должности главного тренера. Под его руководством рижский клуб дважды проиграли в основное время и один раз – в серии буллитов.
Знарка сожрали за язык, сейчас сожрут Озолиньша и заставят вместо коньков одеть латвийские лапти. Хуторянам не в хоккей надо играть а пасти свинок, это всё на что они способны.
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Латышам стоит быть последовательными в уничтожении всего советского, "оккупационного" и уничтожить хоккей высшего уровня. Пуча будет доволен, освещая игры между командами "Гробиняс вилки" и "Попес бруниниеки".
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