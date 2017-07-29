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На предсезонном хоккейном турнире в Минске рижское "Динамо" в матче за 5-е место уступило минским одноклубникам со счетом 0:4, сообщает Чемпионат.com.

Шайбы в команде хозяев турнира забросили Шарангович, Карабань, Лисовец и Аброжейчик.

В серии послематчевых буллитов рижане оказались точнее – 2:0. Точные удары по воротам нанесли Эдгар Кулда и Эмилс Гегерис.

Латвийский клуб на Кубке Минска-2017 проиграл все три матча и оказался в итоге последним.

Для Сандиса Озолиньша турнир в Минске стал дебютом в должности главного тренера. Под его руководством рижский клуб дважды проиграли в основное время и один раз – в серии буллитов.