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Вторая ракетка женского тенниса в Латвии Анастасия Севастова поднялась на 16-е место в новейшем рейтинге WTA, что является рекордом в ее карьере. В свою очередь, первая ракетка страны Алена Остапенко сохранила 12-ю позицию, что является повторным рекордом теннисистки.

На прошлой неделе в турнире WTA International, прошедшем в шведском Баштаде, Севастова пробилась в четвертьфинал, в котором потерпела поражение от чешки Катаржины Синяковой. За участие в 1/4 финала латвийская спортсменка получила 60 ранговых очков, что позволило ей подняться на одну строчку в рейтинге и достигнуть нового рекорда.

Тем временем, 15 место сейчас занимает титулованная американка Серена Уильямс, которая в этом году на кортах больше появляться не планирует по причине своей беременности.

Титул первой ракетки Латвии все еще принадлежит чемпионке French Open этого года Алене Остапенко, которая на прошлой неделе в турнирах не участвовала и на этой неделе сохранила 12-е место.

В рейтинге Остапенко попала на 12-ю позицию после сенсационной победы в открытом чемпионате во Франции. Столь высокая строчка является рекордом для Латвии, так как Лариса Нейланд в своей карьере смогла подняться лишь на 13 место.

Из остальных латвийских теннисисток Диана Марцинкевича опустилась на три строчки и сейчас занимает 338-ю позицию, а 16-летняя Даниэла Висмане находится на 1226-м месте.

В чемпионской гонке Остапенко сейчас находится на восьмой позиции, а Севастова поднялась на 11-е место.

Лидером в мировом рейтинге остается чешка Каролина Плишкова, вторую позицию занимает румынка Симона Халеп, а на третьем месте - теннисистка из Германии Ангелика Кербер.