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Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что необходимо бороться за равную оплату труда для спортсменов мужского и женского пола, сообщает RT.

«Чернокожие женщины зарабатывают на 37% меньше мужчин. Говоря иначе, на каждый доллар, полученный мужчиной, женщина зарабатывает лишь 63 цента. Справиться с бедностью, дискриминацией и сексизмом гораздо сложнее, чем побить рекорды на турнирах Большого шлема», — цитирует Уильямс издание Fortune.

Уильямс является 38-кратной победительницей турниров Большого шлема.