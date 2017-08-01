Серена Уильямс выступила за равную оплату труда для спортсменов обоих полов
Спорт | 1 августа 2017 года, 19:23
Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что необходимо бороться за равную оплату труда для спортсменов мужского и женского пола, сообщает RT.
«Чернокожие женщины зарабатывают на 37% меньше мужчин. Говоря иначе, на каждый доллар, полученный мужчиной, женщина зарабатывает лишь 63 цента. Справиться с бедностью, дискриминацией и сексизмом гораздо сложнее, чем побить рекорды на турнирах Большого шлема», — цитирует Уильямс издание Fortune.
Уильямс является 38-кратной победительницей турниров Большого шлема.
Источник: Газета.ru