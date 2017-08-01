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Лос-Анджелес подал заявку на проведение Олимпиады 2028 года, уступив Парижу право провести летние игры 2024 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) еще в июне назвал эти города столицами игр, после того как Гамбург, Будапешт и Рим выпали из борьбы. Если бы два претендента не договорились между собой, кто будет первым, а кто вторым, их рассудил бы МОК на 131-й сессии в Лиме 13 сентября.

Париж просил пропустить его вперед, утверждая, что выделенный под олимпийскую деревню участок земли свободен только до 2024 года. Лос-Анджелес говорил, что проведет игры дешевле, поскольку олимпийская инфраструктура в городе уже имеется.

Оба города уже дважды становились хозяевами Игр: Лос-Анджелес - в 1932 и 1984 годах, а Париж - в 1900 и 1920.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.