Спорт |

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, грубо раскритиковала своего тренера Романа Кислянского за отказ хлопать после ошибки соперницы на турнире в американском Нью-Хейвине.

«Жуешь, блин. Видео свои дебильные смотришь. Ты вообще, что ли, придурок? Ты ни разу, блин, не похлопал, когда я мяч выиграла. Сидишь и там свои видео смотришь. Они хлопают, когда я ошибаюсь, — вот и ты начни, блин, рожа…Да иди вообще отсюда и не поддерживай. Зачем ты сюда приехал? Задолбал, тебе вообще нечего здесь делать. Уходи туда! Ухмылку свою дебильную убери», — сказала Путинцева во время перерыва между геймами.

Стоит добавить, что несмотря на поведение своей воспитанницы Роман пытался ее отвлечь, давая советы как вести игру, однако Путинцева его даже не пыталась слушать.

Кроме того, в ходе игры ракетка тоже попала под "горячую" руку - девушка сломала ее прямо на корте, при этом ей пришлось идти за другой.

На следующий день спортсменка поняла, что вела себя с тренером неправильно, за что и попросила прощения. Свое обращение она опубликовала на странице в Instagram.

"Вчерашний день был просто ад! Ничего не получалось, но к сожалению в теннисе так бывает! Я хотела бы извиниться перед своим тренером Романом Кислянским за высказанный мною негатив в его сторону! Я бываю крайне импульсивной и часто эмоции берут верх надо мной, но я работаю над этим и постараюсь сделать выводы из этой игры и ситуации! Еще раз прошу прощения! Так же хотелось поблагодарить своих болельщиков за поддержку! Я получила очень много сообщений с поддержкой после столь ужасного и психологически тяжелого матча! Берегите себя. Искренно и с любовью, Юлия", - написала Путинцева (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, в первом круге турнира Путинцева в двух сетах проиграла француженке Ализе Корне со счетом 0:6, 0:6.