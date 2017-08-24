Ухмылку дебильную убери! Теннисистка за свое поражение сорвала зло на тренере (5)

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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, грубо раскритиковала своего тренера Романа Кислянского за отказ хлопать после ошибки соперницы на турнире в американском Нью-Хейвине.

Спорт | 24 августа 2017 года, 00:28

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«Жуешь, блин. Видео свои дебильные смотришь. Ты вообще, что ли, придурок? Ты ни разу, блин, не похлопал, когда я мяч выиграла. Сидишь и там свои видео смотришь. Они хлопают, когда я ошибаюсь, — вот и ты начни, блин, рожа…Да иди вообще отсюда и не поддерживай. Зачем ты сюда приехал? Задолбал, тебе вообще нечего здесь делать. Уходи туда! Ухмылку свою дебильную убери», — сказала Путинцева во время перерыва между геймами.

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Стоит добавить, что несмотря на поведение своей воспитанницы Роман пытался ее отвлечь, давая советы как вести игру, однако Путинцева его даже не пыталась слушать.

Кроме того, в ходе игры ракетка тоже попала под "горячую" руку - девушка сломала ее прямо на корте, при этом ей пришлось идти за другой.

На следующий день спортсменка поняла, что вела себя с тренером неправильно, за что и попросила прощения. Свое обращение она опубликовала на странице в Instagram.

"Вчерашний день был просто ад! Ничего не получалось, но к сожалению в теннисе так бывает! Я хотела бы извиниться перед своим тренером Романом Кислянским за высказанный мною негатив в его сторону! Я бываю крайне импульсивной и часто эмоции берут верх надо мной, но я работаю над этим и постараюсь сделать выводы из этой игры и ситуации! Еще раз прошу прощения! Так же хотелось поблагодарить своих болельщиков за поддержку! Я получила очень много сообщений с поддержкой после столь ужасного и психологически тяжелого матча! Берегите себя. Искренно и с любовью, Юлия", - написала Путинцева (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Напомним, в первом круге турнира Путинцева в двух сетах проиграла француженке Ализе Корне со счетом 0:6, 0:6.

Источник: TOPnews
Комментарии 5
Aloya Zebraville1 день назад
Видимо они живут вместе :)))))))
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Deniss Tolstiks1 день назад
такой бестолковке максимум во дворе играть !
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мужчина1 день назад
феминистки бушуют, им только дай все что они требуют и мужчинам не останется ничего а уравнивать мужчин в правах с женщинами уже никто не будет, они не дадут.
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