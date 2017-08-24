Рижское "Динамо" потерпело второе поражение на старте сезона КХЛ (2)

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Спорт | 24 августа 2017 года, 21:18

Рижское «Динамо» в гостях у новосибирской «Сибири» потерпело поражение в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Во втором периоде команды сумели обменяться заброшенными шайбами: на гол Игоря Левицкого удачным броском ответил Дэнни Кристо.

Встреча шла к овертайму, но за полторы минуты до конца основного времени Александер Бергстрем забросил шайбу, которая принесла победу «Сибири».

«Сибирь» одержала вторую победу подряд, рижская команда потерпела второе поражение.

Комментарии 2
ьтим13 часа назад
не хотелось бы верить что положение в спорте это прямое отражение положения в стране ....
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Лёд 16 часов назад
Бог любит троицу, потом побпеды начнутся!
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