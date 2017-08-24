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Рижское «Динамо» в гостях у новосибирской «Сибири» потерпело поражение в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Во втором периоде команды сумели обменяться заброшенными шайбами: на гол Игоря Левицкого удачным броском ответил Дэнни Кристо.

Встреча шла к овертайму, но за полторы минуты до конца основного времени Александер Бергстрем забросил шайбу, которая принесла победу «Сибири».

«Сибирь» одержала вторую победу подряд, рижская команда потерпела второе поражение.