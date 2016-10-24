Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2016/17.

Церемония награждения победителя состоялась в пятницу в Монако после жеребьевки группового этапа второго по значимости еврокубка, сообщает UEFA.com.

В минувшем розыгрыше Лиги Европы 24-летний француз сыграл во всех 15 матчах турнира и забил три мяча, поспособствовав завоеванию его клубом престижного трофея.

Информация о рекламе в Твиттере и конфиденциальность В финальном матче "Манчестер Юнайтед" победил амстердамский "Аякс" со счетом 2:0, Погба, приобретенный манкунианцами летом 2016 года за 94,5 млн евро, в этой игре отметился голом.