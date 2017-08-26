Спорт |

Боксeр Флойд Мейвезер-младший проведeт поединок против бойца ММА чемпиона UFC Коннора Макгрегора. Встреча бойцов состоится 27 августа в 6.00 по латвийскому времени.

Поединок между 12-кратным чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом смешанных единоборств в легком весе ирландцем Конором Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штата Невада.

Предстоящий поединок является особенным, так как на ринге встретятся представители двух разных видов спорта: чемпион мира по боксу в пяти весах Мейвезер и чемпион UFC (крупнейший промоушен мира, организующий бои смешанного стиля) в двух весах Макгрегор.

Для 29-летнего Макгрегора этот бой станет дебютным в профессиональном боксе. А вот 40-летний Мейвезер в случае победы над ирландцем побьет рекорд легендарного Рокки Марчиано, который выиграл все свои 49 поединков.

Макгрегор очень долго добивался встречи на ринге с Мейвезером и согласился на все условия соперника. Бой пройдет по правилам классического бокса (в весовой категории до 69,85 кг), и если ирландец применит запрещенный удар, то это будет стоить ему 90 процентов гонорара.

Первые упоминания о возможном боксeрском бое между одним из лучших боксeров в истории непобеждeнным Флойдом Мейвезером и чемпионом UFC в лeгком весе Конором Макгрегором появились в начале 2017 года. В марте Макгрегор впервые публично призвал Мейвезера подписать контракт, а тот проявил интерес к бою и сказал, что только этот поединок заставит его вернуться на ринг. Долгие месяцы переговоров, в которых участвовал и президент UFC Дэна Уайт привели к тому, что 14 июня было объявлено, что бой состоится 26 августа.

Бой пройдет по правилам бокса, однако бойцы договорились что будут драться в облегченных перчатках. Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор проведут не чемпионский поединок, но WBC подготовила специальный пояс для победителя, украшенный 3360 бриллиантами. Этот пояс, под стать главному боя августа, получил название Money Belt.

При его изготовлении использовались полтора килограмма золота, крокодиловая кожа, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов, передает comandir.com.

За день до боксерского шоу бойцы прошли процедуру взвешивания. Флойд Мейвезер показал вес - 67,8 кг, а Конор Макгрегор - 69,4 кг.

Сам турнир, главным событием которого станет бой Мейвезера и Макгрегора, включит в себя четыре боя, в одном из которых выступит чемпион IBF во втором полусреднем весе Джервонта Дэвис. Официально суммы гонораров не разглашаются, однако есть информация, что Мейвезер заработает не менее 100 млн долларов, а Макгрегор — 75 млн. Явным фаворитом турнира предсказуемо является Мейвезер, коэффициент на победу которого колеблется от 1,1 до 1,2. Шансы Макгрегора оцениваются от 1 к 6 до 1 к 8, что является большой честью для дебютанта профессионального бокса, на стороне которого будет небольшое преимущество в габаритах.

С 11 по 14 июля соперники провели масштабный пресс-тур и устроили конференции в Лос-Анжелесе, Торонто, Бруклине и Лондоне. Боксeры показали на сцене яркое представление в лучших традициях трештока. Макгрегор пообещал нокаутировать легенду до конца четвeртого раунда и успел блеснуть костюмом с полосками в виде популярного ругательства и яркой белой шубой, а Мейвезер снова сыпал деньгами, сказал, что побил бы своего соперника и в восьмиугольнике и попытался натравить на ирландца охрану. Результатом пока устного противостояния стали полные залы и миллионы просмотров в Интернете.

Конор Макгрегор

Ирландия

29 лет, рост — 175 см, вес — 70 кг

Боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе (21 победа — 3 поражения).

Парень, который превратил свое тело в выставку татуировок и боевую машину. Конор Макгрегор любил футбол, болел за «Манчестер Юнайтед» и еще несколько лет назад работал вместе с отцом-сантехником, но потом понял, что такая жизнь не для него.

Промоутеры UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) придумали ему брутальный образ, а сам он провокациями и оскорблениями делал рекламу каждому своему бою, не переставая руками и ногами прокладывать себе путь к славе и деньгам.

Теперь Макгрегор — самая яркая звезда UFC, он зарабатывает 22 млн долларов в год, его коллекция часов Rolex и Hublot обновляется с каждым боем, а с костюмами по 50 тысяч баксов и дизайнером Дэвидом Августом (одевает Сталлоне и Кобе Брайанта) Конор считается самым стильным парнем из тех, кто добывает себе пропитание кулаками.

Флойд Мейвезер

США

40 лет, рост — 173 см, вес — 68 кг

Непобежденный боксер-профессионал (49 побед — 0 поражений) в полусреднем весе.

Парень, который не зря получил прозвище Money (деньги. — англ.) - своими кулаками боксер выбил почти миллиард долларов, а его компания по производству модной одежды и аксессуаров называется The Money Team. Лучше, чем заколачивать деньги, он умеет только одно — их тратить.

У Флойда Мейвезера — крутейшая коллекция роскошных автомобилей: там шесть Rolls-Royce, а также множество Lamborghini, Maybach, Bentley… В последнее время Мэйвезер покупает машины исключительно белого цвета. А еще боксер считается самым известным игроком у букмекерских контор, где спускает миллионы.