Макгрегор пил виски на пресс-конференции после поражения от Мейвезера (1)
Спорт | 27 августа 2017 года, 11:36
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор пришел с бутылкой виски на пресс-конференцию после поражения в бою с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Видео размещено в Twiter журналиста газеты Metro Корала Барри.
Conor McGregor goes out laughing pic.twitter.com/Mdi5Nhc4r3— Coral Barry (@Coral__Barry) August 27, 2017
Спортсмен отвечал на вопросы журналистов, выпивая алкоголь.
Бой между Макгрегором и Мэйуэзером состоялся в ночь на 27 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не был титульным. Американец одержал победу техническим нокаутом в 10 раунде.
Источник: Lenta.ru
Писать тоже наверное ходил? - нашли о чем писать, недоумки смитовские.
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