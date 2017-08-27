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Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор пришел с бутылкой виски на пресс-конференцию после поражения в бою с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Видео размещено в Twiter журналиста газеты Metro Корала Барри.

Conor McGregor goes out laughing pic.twitter.com/Mdi5Nhc4r3 — Coral Barry (@Coral__Barry) August 27, 2017

Спортсмен отвечал на вопросы журналистов, выпивая алкоголь.

Бой между Макгрегором и Мэйуэзером состоялся в ночь на 27 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не был титульным. Американец одержал победу техническим нокаутом в 10 раунде.