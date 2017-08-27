Макгрегор пил виски на пресс-конференции после поражения от Мейвезера (1)

фото

Спорт | 27 августа 2017 года, 11:36

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор пришел с бутылкой виски на пресс-конференцию после поражения в бою с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Видео размещено в Twiter журналиста газеты Metro Корала Барри.

Спортсмен отвечал на вопросы журналистов, выпивая алкоголь.

фото

Бой между Макгрегором и Мэйуэзером состоялся в ночь на 27 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в рамках первой средней весовой категории (до 69 килограммов) и не был титульным. Американец одержал победу техническим нокаутом в 10 раунде.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 1
Патриот 1 час назад
Писать тоже наверное ходил? - нашли о чем писать, недоумки смитовские.
Ответить