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Поединок между американским боксером Флойдом Мейвезером и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором не собрал аншлага. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Встречу, состоявшуюся в воскресенье, 27 августа, на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, посетили 14 623 человека. Вместимость комплекса во время боксерских боев составляет 20 тысяч зрителей.

Как уточняет MMAFighting.com, американский боксер заработал около 80 миллионов долларов на частных платных трансляциях в прямом эфире. Мейвезер также получил гарантированный гонорар в размере 100 миллионов, Макгрегор — 30 миллионов.

40-летний американец одержал победу техническим нокаутом в бою по правилам бокса. Судья остановил поединок в 10 раунде.