Бой Мейвезер и Макгрегора прошел без аншлага
Спорт | 27 августа 2017 года, 17:19
Поединок между американским боксером Флойдом Мейвезером и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором не собрал аншлага. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
Встречу, состоявшуюся в воскресенье, 27 августа, на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, посетили 14 623 человека. Вместимость комплекса во время боксерских боев составляет 20 тысяч зрителей.
Как уточняет MMAFighting.com, американский боксер заработал около 80 миллионов долларов на частных платных трансляциях в прямом эфире. Мейвезер также получил гарантированный гонорар в размере 100 миллионов, Макгрегор — 30 миллионов.
40-летний американец одержал победу техническим нокаутом в бою по правилам бокса. Судья остановил поединок в 10 раунде.