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Голкипер мексиканского клуба «Крус Асуль» Хосе де Хесус Корона отразил четыре удара за 10 секунд в матче национального чемпионата с «Монтерреем». Видео появилось в Twitter-аккаунте Jerrx Galicia.

На 67-й минуте встречи Корона четырежды спас свою команду от гола, еще один удар отразил защитник. Матч завершился вничью 1:1.

«Монтеррей» с 17 очками после семи туров возглавляет таблицу чемпионата Мексики. «Крус Асуль» занимает шестое место с 11 очками.