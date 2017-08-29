Шарапова обыграла Халеп в первом круге US Open
Спорт | 29 августа 2017 года, 12:52
Мария Шарапова обыграла Симону Халеп в первом круге Открытого чемпионата США US Open.
Получившая специальное приглашение (wild card) россиянка переиграла сеянную под вторым номером представительницу Румынии со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Во втором круге Шарапова сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.
137-й US Open продлится до 10 сентября, его призовой фонд составит 50 миллионов 400 тысяч долларов.
Шарапова в конце апреля этого года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за применение запрещенного препарата мельдония. Единственный раз в карьере Мария победила на US Open в 2006 году.
Источник: Lenta.ru