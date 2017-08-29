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Гол нападающего итальянского футбольного клуба "Ювентус" Марио Манджукича в ворота испанского "Реала" признан самым красивым в завершившемся сезоне еврокубков-2016/17, сообщается на официальном сайте Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

Манджукич забил этот мяч 3 июня в финальном матче Лиги чемпионов в Кардиффе.

Получив мяч в штрафной соперника на 27-й минуте, форвард принял его на грудь и "ножницами" пробил в дальний угол ворот "королевского клуба".

Этот гол позволил "Ювентусу" сравнять счет в противостоянии с "Реалом", но избежать поражения клуб из Турина не смог. Мадридский клуб во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, победив 4:1.