Остапенко стартовала с победы на Открытом чемпионате США (1)
Спорт | 30 августа 2017 года, 07:59
Латвийская теннисистка Алена Остапенко переиграла испанку Лару Арруабаррену-Весино и вышла во второй круг Открытого чемпионата США, сообщает "Р-Спорт".
Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1.
В матче второго раунда Остапенко сразится с румынкой Сораной Кырстей.
Источник: gazeta.ru
Липницкая тоже завоевала лишь одну победу в жизни и в 19 лет уже ушла на пенсию. Так что такое бывает.
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