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Латвийская теннисистка Алена Остапенко переиграла испанку Лару Арруабаррену-Весино и вышла во второй круг Открытого чемпионата США, сообщает "Р-Спорт".

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1.

В матче второго раунда Остапенко сразится с румынкой Сораной Кырстей.

Источник: gazeta.ru