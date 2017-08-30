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Остапенко стартовала с победы на Открытом чемпионате США (1)

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Спорт | 30 августа 2017 года, 07:59

Латвийская теннисистка Алена Остапенко переиграла испанку Лару Арруабаррену-Весино и вышла во второй круг Открытого чемпионата США, сообщает "Р-Спорт".

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1.

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В матче второго раунда Остапенко сразится с румынкой Сораной Кырстей.

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Источник: gazeta.ru

Комментарии 1
ЧО1 час назад
Липницкая тоже завоевала лишь одну победу в жизни и в 19 лет уже ушла на пенсию. Так что такое бывает.
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