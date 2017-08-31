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Латвийская теннисистка Алена Остапенко в четверг вечером в матче в рамках второго раунда US Open со счетом 6-4, 6-4 победила представительницу Румынии Сорану Кырстю, тем самым, присоединившись к Анастасии Севастовой, вышла в третий раунд престижных соревнований.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Остапенко занимает 12-ю позицию, тогда как Кыстря — 54-я. Спортсменки друг с другом играли первый раз.

В третий круг латвийская спортсменка выходит впервые в своей карьере — до этого она дважды доходила до второго.

Теперь Остапенко за выход в 1/8 финала поборется с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, которая в рамках второго раунда соревнований в двух сетах обыграла американку Кристину Макхэйл со счётом 7:5, 6:3.

Ранее Остапенко переиграла испанку Лару Арруабаррену-Весино и вышла во второй круг Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:1.