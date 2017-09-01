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Бывший капитан сборной Англии по футболу и нападающий ливерпульского "Эвертона" Уэйн Руни был задержан полицией за пьяное вождение.

Футболиста остановили вечером 31 августа недалеко от его дома в графстве Чешир, где он живет вместе со своей женой и тремя детьми.

По предварительной информации, футболист, который вернулся в "Эвертон" этим летом после 13 сезонов выступления за "Манчестер Юнайтед", ехал домой после вечера, проведенного в питейном заведении, сообщает Daily Mail.

О том, какие последствия будет иметь это задержание для Руни, пока не сообщается.

В последние месяцы в жизни Руни уже происходили инциденты, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя. Так, в ноябре прошлого года футболист был замечен в пьяном виде на одной из свадеб. Ранее сообщалось, что Уэйн Руни объявил о прекращении выступлений в сборной Англии, за которую он провел 119 игр, забив 53 гола.