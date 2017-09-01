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Нападающий "Реала" и команды Португалии Криштиану Роналду поднялся на пятое место в рейтинге лучших бомбардиров сборных в истории, сообщает RT.

По информации Goal, Роналду оформил хет-трик в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира-2018, что помогло достичь 78-ми мячей в активе футболиста. Таким образом, Роналду на один мяч обогнал бразильца Пеле.

Нападающего опережают только замбиец Годфри Читалу (79), японец Кунисигэ Камамото (80), венгр Ференц Пушкаш (84) и иранец Али Даеи (109).