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Латвийская мужская сборная по баскетболу в пятницу провела первый матч чемпионата Европы, уступив в равной борьбе с результатом 82:92 (24:21, 23:24, 13:20, 22:27) сборной Сербии.

Следующий матч сборная Латвии проведет в субботу в 14.15 против Бельгии, а затем латвийским баскетболистам предстоит сразиться с Великобританией, Россией и Турцией.

Четыре лучших сборных из каждой подгруппы пройдут в одну восьмую чемпионата.