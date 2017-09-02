Латвийские баскетболисты стартовали на чемпионате Европы с поражения
Спорт | 2 сентября 2017 года, 10:38
Латвийская мужская сборная по баскетболу в пятницу провела первый матч чемпионата Европы, уступив в равной борьбе с результатом 82:92 (24:21, 23:24, 13:20, 22:27) сборной Сербии.
Следующий матч сборная Латвии проведет в субботу в 14.15 против Бельгии, а затем латвийским баскетболистам предстоит сразиться с Великобританией, Россией и Турцией.
Четыре лучших сборных из каждой подгруппы пройдут в одну восьмую чемпионата.