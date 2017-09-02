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Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Софию Кенин в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча прошла в пятницу, 1 сентября, и завершилась победой россиянки в двух сетах — 7:5, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 42 минуты.

Соперницей Шараповой в 1/8 финала турнира станет теннисистка из Латвии Анастасия Севастова.

30 августа 30-летняя Шарапова обыграла представительницу Венгрии Тимю Бабош в матче второго круга US Open со счетом 6:7, 6:4, 6:1. Двумя днями ранее она победила румынку, вторую ракетку мира Симону Халеп со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Россиянка попала на турнир, получив специальное приглашение (wild card) от организаторов. До этого она пропустила месяц из-за травмы.

US Open проходит в Нью-Йорке с 28 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет 50,4 миллиона долларов.