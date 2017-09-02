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Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова одержала победу над соперницей из Хорватии Донной Векич в третьем круге Открытого чемпионата США. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 5 минут. Севастова совершила 3 двойных ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Векич дважды подала навылет, допустила 4 двойных ошибки, реализовав 3 брейка из 10.

Между тем российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Софию Кенин в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).

Встреча прошла в пятницу, 1 сентября, и завершилась победой россиянки в двух сетах — 7:5, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 42 минуты.