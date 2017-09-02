Севастова сыграет с Шараповой в 1/8 US Open (1)
Спорт | 2 сентября 2017 года, 23:59
Теннисистка из Латвии Анастасия Севастова одержала победу над соперницей из Хорватии Донной Векич в третьем круге Открытого чемпионата США. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:3.
Матч продолжался 1 час 5 минут. Севастова совершила 3 двойных ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. Векич дважды подала навылет, допустила 4 двойных ошибки, реализовав 3 брейка из 10.
Между тем российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Софию Кенин в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).
Встреча прошла в пятницу, 1 сентября, и завершилась победой россиянки в двух сетах — 7:5, 6:2. Соперницы провели на корте 1 час 42 минуты.
Источник: Чемпионат
А Остапенко, наше всё, ни с кем уже не сыграет. Потому что палка стреляет, только раз в год.
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