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Россиянка Дарья Касаткина стала участницей 1/8 финала Открытого чемпионата США, обыграв латвийскую спортсменку Алену Остапенко со счетом 6:3, 6:2. Елена удачно начала матч, поведя с двумя брейками — 3:0, но затем Дарья сумела взять 11 геймов подряд и, проиграв два, со второй попытки подала на матч.

Поединок продолжался 1 час 11 минут. Касаткина дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки, 11 раз пробила навылет, сделала 13 невынужденных ошибок и использовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Остапенко 1 эйс, 4 двойные, 23 виннерса, 38 ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Следующей соперницей Дарьи, которая впервые вышла в четвертый раунд на турнире "Большого шлема", станет эстонка Кайя Канепи.