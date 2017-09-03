Евробаскет: Латвия начала с победы над Бельгией (+ОПРОС) (1)
Спорт | 3 сентября 2017 года, 12:44
Сборная Латвии одержала первую победу на чемпионате Европы по баскетболу. В субботу, 2 сентября, во втором туре группового этапа Латвия обыграла Бельгию со счетом 92:64 (24:25, 23:8, 16:22, 29:9).
Кристап Порзиньгис и Янис Тимма набрали по 27 очков.
Cороковой чемпионат Европы по баскетболу проходит в четырех странах — Финляндии, Румынии, Израиле и Турции.
Сборная Латвии попала в группу D и играет в Стамбуле. В турнире участвуют 24 сборные, которые равномерно разбиты на четыре группы. Все участники проводят в отдельной стране круговой турнир. Четыре лучшие команды каждой группы продолжат борьбу в 1/8 финала.
Начала то она с проигрыша Сербии,а не с победы... Смешно и только...Если уж даёте новость,так будьте более объективны...,а то как то непрофессионально получается.
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