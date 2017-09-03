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Сборная Латвии одержала первую победу на чемпионате Европы по баскетболу. В субботу, 2 сентября, во втором туре группового этапа Латвия обыграла Бельгию со счетом 92:64 (24:25, 23:8, 16:22, 29:9).

Кристап Порзиньгис и Янис Тимма набрали по 27 очков.

Cороковой чемпионат Европы по баскетболу проходит в четырех странах — Финляндии, Румынии, Израиле и Турции.

Сборная Латвии попала в группу D и играет в Стамбуле. В турнире участвуют 24 сборные, которые равномерно разбиты на четыре группы. Все участники проводят в отдельной стране круговой турнир. Четыре лучшие команды каждой группы продолжат борьбу в 1/8 финала.