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Перед матчем против Великобритании в рамках чемпионата Европы-2017, латвийские баскетболисты оказались поражены инфекцией. По причине болезни 2 спортсмена пропустили воскресную тренировку.

"Парни чувствуют себя не совсем хорошо. У некоторых тошнота. Врачи делают все возможное, чтобы как можно быстрее разобраться с ситуацией, и баскетболисты завтра в полном составе могли бы выйти на поле", - сказал главный тренер команды Айнарс Багатскис.

Отмечается, что причиной недомогания участников команды может быть пища, однако тренер отрицает такое предположение.

"Я не думаю, что это из-за еды. Вокруг много бацилл. У кого-то организм сильнее, у кого-то – слабее. Часть команды всю ночь не спала. С Янисом Стрелниексом и Мартиньшем Мейерсом решили не рисковать. Они остались в гостинице. До игры есть еще время", - добавил Багатскис.

Как сообщалось, в субботу, 2 сентября, во втором туре группового этапа Латвия обыграла Бельгию со счетом 92:64 (24:25, 23:8, 16:22, 29:9).