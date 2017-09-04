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Опыт игроков, выступавших в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), делает сборную России опасным соперником на Евробаскете. Об этом рассказал форвард клуба "Нью-Йорк" и сборной Латвии Кристапс Порзингис.

В понедельник латвийская сборная одержала вторую победу на Евробаскете, одолев команду Великобритании со счетом 97:92. Во вторник сборной Латвии предстоит матч с командой России.

"В сборной России есть баскетболисты с опытом игры в НБА, это делает команду очень опасной, - сказал Порзингис. - Алексей Швед - очень опасен. Я хорошо знаю Тимофея Мозгова, который сейчас выступает за "Бруклин", и с которым мы часто играли друг против друга в НБА. Игра будет очень напряженная".

После двух туров сборная России возглавляет группу D, имея в активе две победы. В понедельник сборная России сыграет с командой Бельгии.

Источник: ИТАР-ТАСС