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Сборная Латвии по баскетболу на чемпионате Европы с результатом 97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34) выиграла у Великобритании.

Это вторая победа Латвии на турнире.

Следующий матч она проведет против России во вторник в 14.15, а в заключении группового турнира сыграет в среду с Турцией.

Четыре лучших сборных из каждой подгруппы пройдут в одну восьмую чемпионата.

В настоящее время в группе D у России две победы в двух матчах, у Латвии - две победы в трех матчах, у Сербии, Бельгии и Турции - по одной победе в двух матчах, у Великобритании - три поражения.