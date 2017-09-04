Латвийские баскетболисты одержали вторую победу на Евробаскете (1)
Спорт | 4 сентября 2017 года, 18:17
Сборная Латвии по баскетболу на чемпионате Европы с результатом 97:92 (25:20, 25:20, 34:18, 13:34) выиграла у Великобритании.
Это вторая победа Латвии на турнире.
Следующий матч она проведет против России во вторник в 14.15, а в заключении группового турнира сыграет в среду с Турцией.
Четыре лучших сборных из каждой подгруппы пройдут в одну восьмую чемпионата.
В настоящее время в группе D у России две победы в двух матчах, у Латвии - две победы в трех матчах, у Сербии, Бельгии и Турции - по одной победе в двух матчах, у Великобритании - три поражения.
Ну а в конце как всегда обосрутся. Латыши они и в Африке Латыши.
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