Латвийские баскетболисты обыграли россиян на чемпионате Европы
Спорт | 5 сентября 2017 года, 16:09
Сборная Латвии по баскетболу одержала победу над командой России в рамках группового этапа чемпионата Европы. Матч закончился со счетом 69:84 в пользу подопечных Айнара Багатскиса.
В понедельник латвийская сборная одержала свою вторую победу на Евробаскете, одолев команду Великобритании. До этого латвийцы взяли верх над бельгийцами.
Четыре лучших сборных из каждой подгруппы пройдут в одну восьмую чемпионата.