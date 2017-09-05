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Латвийские баскетболисты обыграли россиян на чемпионате Европы

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Спорт | 5 сентября 2017 года, 16:09

Сборная Латвии по баскетболу одержала победу над командой России в рамках группового этапа чемпионата Европы. Матч закончился со счетом 69:84 в пользу подопечных Айнара Багатскиса.

В понедельник латвийская сборная одержала свою вторую победу на Евробаскете, одолев команду Великобритании. До этого латвийцы взяли верх над бельгийцами.

Четыре лучших сборных из каждой подгруппы пройдут в одну восьмую чемпионата.

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