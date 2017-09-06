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27-летняя латвийская теннисистка Анастасия Севастова в отчаянной борьбе в 1/4 финала на Открытом чемпионате США со счетом 3:6, 6:3, 6:7 (4:7) уступила американке Слоан Стивенс и не прошла в полуфинал US Open.

Напряженнейший матч продолжался 2 часа 27 минут. Стивенс реализовала 4 брейк-пойнта из 9 и допустила 2 двойные ошибки. На счету Севастовой 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

Слоан Стивенс дважды отыграла брейки в ходе третьей партии, спаслась с брейк-пойнта и при счете 1:3, иначе бы в матч уже было трудно вернуться. В концовке все сильнее ей помогала публика, а Анастасия начала реагировать на это давление и в итоге на тай-брейке ошиблась больше соперницы. Под ликование публики Стала Стивенс в итоге первой американкой — полуфиналисткой турнира.

Ранее пути пути Севастовой и Стивенс не пересекались, но американку букмекеры изначально считали фаворитом, так как ее подача и поддержка трибун помогут ей преодолеть четвертьфинальный барьер.

Напомним, в воскресенье, 3 сентября, в мачте четвертого круга US Open Севастова в трех сетах победила Марию Шарапову (7:5, 4:6, 2:6), выбив титулованную спортсменку из розыгрыша Открытого чемпионата США, и прошла в 1/4 турнира.

До этого 16-ю ракетка турнира Севастова одержала три "сухие" победы — над немкой Карин Виттхефт (7:5, 6:1), украинкой Катериной Козловой (6:4, 6:4) и хорваткой Донной Векич (6:2, 6:3). Ни одна из них (в том числе и Шарапова) не входят в топ-50 рейтинга WTA.