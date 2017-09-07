Порзиньгис привел Латвию к победе над Турцией
Сборная Латвии по баскетболу в четверг в Стамбуле в рамках группового этапа чемпионата Европы побеждает команду Турции со счетом 89:79.
Таким образом подопечные Айнара Багатскиса одерживают четвертую победу в пяти матчах и занимают второе место в группе D.
Как пишет championat.com, Латвия показывала уверенную игру практически на протяжении всего матча. К большому перерыву подопечные Багатскиса вели с разницей в девять очков.
Во второй половине игроки сборной Турции пытались навязать борьбу оппонентам, однако в нужные моменты латвийцы сумели сохранить хладнокровие и довести матч до итоговой победы — 89:79
Самым результативным в составе победителей стал форвард "Нью-Йорк Никс" Кристапс Порзиньгис, набравший 28 очков. У Турции 24 очка — в активе новобранца "Кливленд Кавальерс" Джеди Османа.
В 1/8 финала команда Багатскиса сыграет с Черногорией.