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Сборная Словении обыграла команду Украины со счетом 79:55 в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу и вышла в следующий раунд.

Самым результативным игроком встречи стал словенский баскетболист Энтони Рэндолф, набравший 21 очко.

В следующем раунде словенцы сыграют с победителем пары Латвия - Черногория. Матч пройдет 10 сентября.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.

Источник: ИТАР-ТАСС