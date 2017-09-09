Определился потенциальный соперник Латвии в 1/4 финала "Евробаскета"
Спорт | 9 сентября 2017 года, 19:13
Сборная Словении обыграла команду Украины со счетом 79:55 в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу и вышла в следующий раунд.
Самым результативным игроком встречи стал словенский баскетболист Энтони Рэндолф, набравший 21 очко.
В следующем раунде словенцы сыграют с победителем пары Латвия - Черногория. Матч пройдет 10 сентября.
Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф пройдут в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.
Источник: ИТАР-ТАСС